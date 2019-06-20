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20.06.2019
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AB, Rusya’ya yaptırımların süresini uzattı

birgun.net birgun.net

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı. 

AB Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Kırım ve Sivastopol’u yasa dışı ilhakı iddiasıyla AB’nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığı bildirildi. 

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB’ye Kırım ve Sivastopol’dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol’dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor. Avrupa’nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol’daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

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Kaynak:AA

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