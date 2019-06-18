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19.06.2019
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AB: Sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği görüşmeleri askıya alınabilir

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Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtildi.

Bloomberg’in bildiri taslağına dayanan haberinde, AB hükümetlerinin Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna dair Türkiye ile yapacağı görüşmeleri dondurmaya konusunda karar verdiği belirtildi.

Taslakta ayrıca sondaj faaliyetlerinin devam etmesi halinde gerilimin artabileceğinin sinyali verildi, ‘AB, Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun bir şekilde cevap vermeye hazırdır’ ifadeleri kullanıldı.

Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Taslağın, AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, pazar günü bir açıklama yaparak Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti.

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

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