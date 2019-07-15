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16.07.2019
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AB Türkiye’ye yaptırımlara onay verdi

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Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı alındı.

DW Türkçe’nin haberine göre karar, AB’den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki “Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması” müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini “yasa dışı” olarak nitelendiriyor ve Türkiye’yi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor.

Kıbrıs’ta garantör olduğuna vurgu yapan Türkiye ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarla ilgili haklarını savunduğunu” belirterek sondajdan geri adım atmayı reddediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı AB’nin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

“AB Dış İlişkiler Konseyi’nin dün (15 Temmuz) yaptığı toplantıda aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda ne kadar ön yargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir.”

Aktörler, cepheler, pozisyonlar: Doğu Akdeniz’de enerji savaşı

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