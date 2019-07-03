AB üst düzey yönetimi için yeni isimlerde uzlaşıldı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 ülkenin liderleri haftalardır süren pazarlıkların ardından AB kurumlarının üst düzey yönetimine getirilecek yeni isimler konusunda uzlaşmaya vardı.

Buna göre Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na Alman Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanlığı’na Belçikalı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanyol Josep Borrell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na Fransız Christine Lagarde önerildi.

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için ‘sürpriz’ aday Leyen

Euronews’te yer alan habere göre; Avrupa Parlamentosu’nun onaylaması halinde Brüksel doğumlu Alman Savunma Bakanı von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olacak.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmersmans’ın veya Manfred Weber’in aday olarak seçileceği yönünde tahminler yürütülürken üç günlük müzakerelerin sonunda ‘sürpriz’ şekilde von der Leyen’in adaylığı üzerinde uzlaşıldı.

Öte yandan AB kulislerinde, Leyen’in adaylığına Avrupa Parlamentosu’ndan onay gelmemesi olasılığının olduğu konuşuluyor.

Konseyde ‘nitelikli çoğunluk’la belirlenen yeni AB Komisyonu Başkanı’nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor. Yeni başkanın ise 1 Kasım’da göreve başlaması bekleniyor.

Almanya’nın ilk kadın savunma bakanı olan Leyen, 2013’ten bu yana görevini sürdürüyor. Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi. CDU ise Avrupa Parlamentosu’ndaki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde bulunuyor.

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‘Avrupa ordusu’ kurulması çağrısı yapan Leyen hakkında, ofisinde bakanlık personeli olmayan, McKinsey ve Accenture şirketlerinden danışmanları uzun süredir çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma açılmış durumda.

Avrupa Konseyi Başkanlığı’na Belçika Başbakanı Charles Michel aday

Liderler, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel’i önerdi. Michel Belçika hükümetinde Frankofon liberal partinin lideri ve bir sonraki hükümet kurulana kadar Belçika’nın başbakanı olarak görevini sürdürüyor.

AB Konseyi başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB’nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

Konsey başkanı 2,5 yıllığına seçilirken, görev süresi 1 kez uzatılabiliyor. Mevcut AB Konseyi Başkanı Leh Donald Tusk’un, görevi 1 Aralık’ta devretmesi gerekiyor.

AB Yüksek Temsilciliği’ne İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aynı zamanda AB Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

AB’nin bir nevi ‘dışişleri bakanı’ olarak faaliyet gösteren etkin pozisyona kimin getirileceğine AB üyesi ülkeler nitelikli çoğunlukla karar veriyor.

Mevcut AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin görev süresi 31 Ekim 2019’da sona eriyor. Yüksek Temsilcinin de tıpkı AB Komisyonu Başkanı gibi AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için Lagarde

Liderler, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı (ECB) için mevcut Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ı aday gösterdi.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB’nin görevi, para birimi olarak Euro’yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl olacak. ECB başkanının belirlenmesinde yine nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Mevcut ECB başkanlık görevini İtalyan Mario Draghi yürütüyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı’nı üyeler belirleyecek

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığı için ise Sergei Stanishev’in ismi ön plana çıkarken, söz konusu pozisyona gelecek kişiyi AP üyeleri belirleyecek.

Buna göre AP Başkanı, çarşamba günü Strazburg’da parlamento tarafından belirlenecek.