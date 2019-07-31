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31.07.2019
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ABB tasarrufla ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yönetimin AKP’den CHP’ye geçmesi sonrasında alınan tasarruf önlemleriyle ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayınlandı. Yavaş’ın ‘şeffaf belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde, kitapçıkta tüm bütçe verileri, işe alınan ve işten çıkarılan belediye çalışan sayıları yer aldı.

Önsözü bizzat Yavaş tarafından kaleme alınan kitapçıkta, “Başarı öyküsünü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent’ine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline beraber getireceğiz” ifadesini kullandı.

Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle:

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi israfla mücadele kapsamında ilk 100 gün sonunda 136 milyon 579 bin 402 TL bütçe fazlası verdi.
  • Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün olan 8 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ ve EGO dâhil toplam borcu 8 milyar 449 milyon 357 bin 033 TL’ydi.
  • YSK’nın seçim kararının resmi gazetede yayınlandığı 13 Aralık 2018’den, Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan 2019 tarihine kadar, yani seçim sürecinde Belediye’ye 853 personel alındı. 853 kişinin 117’si ise Yavaş’ın seçimi kazandığı 1 Nisan’dan mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadar 1 hafta içerisinde gerçekleşti.
  • Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan’da Belediyede görevli 29 bin 446 personel varken, 79 kişi işe alındı, 56 kişi işten ayrıldı. 100 günün sonunda belediye personel sayısı 29 bin 469 olarak açıklandı.

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