ABB tasarrufla ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yönetimin AKP’den CHP’ye geçmesi sonrasında alınan tasarruf önlemleriyle ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayınlandı. Yavaş’ın ‘şeffaf belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde, kitapçıkta tüm bütçe verileri, işe alınan ve işten çıkarılan belediye çalışan sayıları yer aldı.

Önsözü bizzat Yavaş tarafından kaleme alınan kitapçıkta, “Başarı öyküsünü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent’ine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline beraber getireceğiz” ifadesini kullandı.

Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle: