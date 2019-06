Abbasağa Parkı’nı gökkuşağı renklerine boyayanlara faşist saldırı

Her yıl, sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen ‘Kazım İsyandır’ etkinliği için hazırlık yapan ekibe faşistler saldırdı.

Kazım Koyuncu’nun ölümünün 14. yıl dönümünde Abbasağa Parkı’nı gökkuşağı renklerine boyayarak devrimcilerin ismini merdivenlere yazan “Kazım İsyandır” ekibine faşist çeteler saldırdı.

22 Haziran akşamı uğradıkları saldırıya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ekip, açıklamada “Olayın 23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaşanması sebebiyle, konuya dair açıklamamızı seçim sonrasına erteleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘Kazım İsyandır’ ekibinin açıklaması şöyle:

“Birçoklarınızın bildiği üzere, 14 sene önce aramızdan ayrılan ancak yüreğimizde, fikrimizde bizimle birlikte olmaya devam eden Kazım Koyuncu’nun anısını yaşatmak, yeryüzünde özgürlüğün şarkılarını hep birlikte söyleyebilmek adına 5 yıldır “İNSAN ÖLÜR, İSYAN YAŞAR, KAZIM İSYANDIR” diyerek bir araya geliyoruz. Bu sene de aynı amaçla yola çıktık.

22 Haziran Cumartesi akşamı, Abbasağa Parkı’nı bu sene de gökkuşağı renkleriyle şenlendirip üzerine acılarımızı ve umutlarımızı yazmaya başladığımız esnada, parkta bulunan bir grubun saldırısına uğradık. Her zaman sürdürdüğümüz ve hiç vazgeçmeyeceğimiz şiddete karşı tavrımızı bu olaylar esnasında da sürdürmüş olmamıza ve iletişim kurarak sorunu halletmeye çalışmamıza rağmen, tarafımıza yöneltilen şiddet, anlaşılması oldukça güç bir biçimde dakikalar içinde arttı. Olayın daha fazla büyümemesi için alandan ayrılmaya çalışan arkadaşlarımıza sırtlarından tekme ve yumruklarla, kırık şişe ve bıçaklarla saldırıldı. Nefsi müdafa haricinde hiçbir karşılık verilmemesine rağmen olay esnasında birçok arkadaşımız yaralandı, boyalar saldırgan grup tarafından yerlere döküldü ve yazılan yazıların bir kısmının üzeri siyah boya ile kapatıldı. Konu şu an için yasal mercilere intikal etmiştir.

Söz konusu saldırı, barıştan, özgürlükten, yaşamdan yana olan tavrımıza, yıllardır “her şeye rağmen” biz olabilmek ve birlikte şarkılar söylemek için verdiğimiz mücadelemize karşı yapılan bir saldırıdır. Olayın 23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaşanması sebebiyle, konuya dair açıklamamızı seçim sonrasına erteleme kararı aldık. Uğradığımız saldırıya karşı duruşumuz Kazım Koyuncu’nun da her zaman duruşuyla, şarkılarıyla ifade ettiği gibi ‘sevgi denen şey’i içselleştirmek ve büyütmekten yana olacaktır. Bunun için biz 28-29-30 Haziran’da Abbasağa Parkı’nda bir kez daha dost sahnemizi kuracağız. Şiddete karşı barışı, küslüğe karşı dostluğu savunacağız. Her şeye rağmen biz olabilmek adına, birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Biz şarkılarımızı söylerken ayrımcılığın, baskının, düşmanlığın, kötülüğün sesini gökkuşağının renkleriyle susturacağız ve bir kez daha güzellik kazanacak. Yaşadığımız şiddetin hem fiziksel hem de psikolojik etkileri hala üzerimizdeyken, sevgiye dair umudumuzla, sizi davet ediyoruz, sesimize ses, nefesimize nefes olmaya… Çünkü her şeye rağmen;

İnsan Ölür

İsyan Yaşar

Kazım İsyandır!”