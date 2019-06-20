ABB’den, “Adrese teslim ihale” yalanlaması: “Eskiden kalma alışkanlıkların uzantısı olan iftira”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir gazetede yayımlanan “Tarih 8 Mayıs… Büyükşehir’in peyzaj ihalesi için canlı yayın yapıldı. Yayında dosyası incelenen firmalardan birine, ‘Evrakların eksik’ dendi. Canlı yayın bitti, bütün şirketler elendi. İhale, ‘Evraklarımı tamamladım’ diyen Emin Peyzaj firmasına kaldı” haberin gerçek dışı olduğu belirtildi.

BAŞKA FİRMA KAZANDI

Belediyeden yapılan açıklamada, habere konu olan ihalenin iddia edilen firmaya verilmediği, idarenin talep ettiği yeterliliklerin firmalar tarafından sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs’ta ihalenin iptal edildiği bildirildi. Yeni açılan ihaleye ise haberde adı geçen firmanın katılmadığı, işin başka bir firma tarafından üstenildiği kaydedildi. Açıklamada, “Dolayısıyla iddia, kendini doğrudan çürütmektedir” denildi.

“ESKİDEN KALMA ALIŞKANLIKLAR”

Kamuoyunu yanıltan haberleri yapan kurumlara ANFA Şirketi tarafından tekzip metni yollandığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Eskiden kalma alışkanlıkların uzantısı olan bu mesnetsiz ve iftira dolu haberlere karşı yasal süreç başlatılmıştır. Bu haberler, kapalı kapılar ardında ihalelerin yapıldığı, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin dahi iş alan firmalarla ortaklık içinde bulunduğu, haksız kazançlar sağlamanın normalleştirildiği eski düzenin yıkılmasının verdiği telaşın bir yansımasıdır. İhalelerin şeffaflığı, saydamlığı ve eşit rekabet ortamının oluşması bazı kesimleri rahatsız etse de, T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ‘şeffaf yönetim’ anlayışı ile ihaleleri canlı yayınlarla vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edecektir.”