Büyükşehir’den ihtar: Güvenlik kamerası sistemleri Gökçek’in evine kuruluymuş

Ankara’da bulunan Dikmen Vadisi’ndeki güvenlik kameralarının kayıt ve kontrol sistemlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle görevinden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in evinde kurulu olduğu tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Gökçek’in vadide bulunan evinde kurulu olduğu belirlenen kamera kayıt ve kontrol sistemlerinin belediyeye iadesi için yasal süreç başlatıldı.

Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin üç gün içinde iade edilmesi için ihtarname gönderildi. Gökçek’in özel mülküne kurulu olduğu anlaşılan kamera sisteminin belediye envanterine kayıtlı olduğu anlaşıldı.