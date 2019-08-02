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03.08.2019
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ABD basını: Robert F. Kennedy’nin 22 yaşındaki torunu aşırı dozda uyuşturucudan öldü

ABD'de 1968'de, suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy'nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti.

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ABD’de 1968’de, başkan olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy’nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti. Saoirse Kennedy Hill, dün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Basını Hill’in aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü iddia etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Massachusetts’teki Cape Cod Hastanesi, Hill’in ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.

Ancak Amerikan medyası, Hill’in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü öne sürdü.

New York Times gazetesi, Boston’da iletişim öğrencisi olan Hill’in depresyon geçirdiğini iddia etti.

CBS Televizyonu ve New York Post gazetesi de haberlerinde aynı iddialara yer verdi.

Hill, Robert ve Ethel Kennedy’nin kızı Courtney Kennedy’nin çocuğu.

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Kennedy Ailesi’nde trajediler dizisi

Kennedy Hill’in dedesi Robert Kennedy, Demokrat Parti başkan aday adayıyken Los Angeles’ta Sirhan Sirhan adlı 24 yaşındaki Ürdün vatandaşı bir Filistinli tarafından öldürülmüştü.

Sirhan, Robert F. Kennedy’yi “İsrail’e desteğinden dolayı” öldürdüğünü söylemişti.

Robert F. Kennedy’nin ABD Başkanı olan kardeşi John F. Kennedy de 1963’te Dallas’ta suikast sonucu öldürülmüştü.

20 yıl önce de John F. Kennedy’nin 38 yaşındaki oğlu John F Kennedy Jr, bir düğüne giderken kullandığı uçağın denize çakılması sonucu hayatını kaybetmişti.

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