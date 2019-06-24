ABD Büyükelçiliği’nden İmamoğlu’na tebrik

ABD Ankara Büyükelçiliği, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini tekrar kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, “Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullanarak tebrik mesajında bulundu.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbulluların ‘katılımcı demokrasi örneği’ gösterdiği belirtildi ve İmamoğlu’na tebrik mesajı verildi.

Elçilik tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

“Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler.”

Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız. — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 24, 2019