ABD Büyükelçiliği’nden Jeffrey ziyareti açıklaması: Münbiç yol haritası tartışıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İki taraf da Münbiç yol haritası üzerine hızlı ve somut adımlar atma konusunda bağlılığını gösterdi” görüşüne yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

“Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da dahil olduğu Türk üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Jeffrey, pazartesi günü ABD’li bir kuruluşlar arası delegasyona öncülük etmiş ve Türkiyeli mevkidaşları ile Suriye üzerine Üst Düzey Çalışma Grubu (HLWG) toplantısına katılmıştır. Bu, HLWG’nin geçen yaz kurulmasından bu yana beşinci toplantısı oldu. Suriye üzerine genel bir tartışmanın yürütüldüğü, Suriye’nin kuzeydoğusuna daha fazla yoğunlaşılan HLWG’de iki taraf da Münbiç yol haritası üzerine hızlı ve somut adımlar atma konusunda bağlılığını gösterdi ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırında güvenliğinin sağlanması üzerine detaylı tartışmalar yürüttü.

Tartışmalar verimli, pozitif ve üretken geçti. ABD ve Türkiye Suriye’deki ortak endişeler üzerine fikir alışverişi yapmaya devam edecek, iki taraflı askeri danışmanlar dahil olmak üzere bu tartışmaların devamının gelmesini umuyoruz.”