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17.07.2019
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için bütün seçenekler değerlendiriliyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’ye uygulanması muhtemel ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, “ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor” dedi.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

Ortagus, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanı ve ABD Başkanı CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor. Buradan Türkiye’nin S-400 alımının olası sonuçlarını daha önce defalarca buradan dile getirmiştik” ifadelerini kullandı.

Sürecin devam ettiğini belirten Ortagus, “Hangi yaptırımların olacağına ilişkin önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkanla birlikte bunun üzerinde çalışıyor. Yeni bir durum olduğunda sizi bilgilendiririz” açıklamasında bulundu.

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