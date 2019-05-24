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24.05.2019
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ABD gemileri Tayvan’dan geçti, Çin tepki gösterdi: Saygı gösterin

ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiği bildirildi. Tayvan, gemilerin geçişinde bir problem olmadığını belirtirken, Çin Dışişleri ise ABD’nin bu hamlesine sert tepki gösterdi

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Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait iki savaş gemisinin, önceki gün Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını duyurdu. Bakanlık, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçme özgürlüğünün bulunduğunu ve ‘alarm durumuna gerek olmadığını’ belirtti.

Reuters’a açıklamalarda bulunan bir ordu sözcüsü, geçiş yapan gemilerin Preble destroyeri ve donanma petrol tankeri Walter S. Diehl’den oluştuğunu söyledi.

ABD Donanması 7. Filo Komutanı Clay Doss, söz konusu geçişle ilgili olarak “Gemilerin Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan bağlılığını göstermektedir” açıklamasında bulundu.

TEK ÇİN’E BAĞLILIK ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi göndermesine ilişkin, “ABD’yi ‘Tek Çin’ ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçişini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

“Ayrıca bu konuda ABD’ye endişelerimizi ifade ettik. Tayvan konusu Çin ve ABD arasındaki en önemli ve en hassas konudur. ABD’yi ‘Tek Çin’ ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Lu, ABD’ye “iki ülke ilişkileri ile Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını olumuz etkilememesi için Tayvan’a müdahale meselesini dikkatli ve uygun şekilde ele alma” uyarısında bulundu.

GEÇEN YIL DA GEÇMİŞTİ

ABD’ye ait iki savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında ve geçen ay da Tayvan Boğazı’ndan geçmişti.

Pekin yönetimi, “Tek Çin” ilkesini benimseyerek Çin’i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan’ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin’de 1949’da Çin Komünist Partisi (ÇKP) önderliğinde gerçekleşen devrimin ardından, milliyetçi kuvvetler Tayvan’a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve ‘milliyetçi Çin’ olarak da adlandırdıkları Tayvan’ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, ‘Tek Çin’ politikasıyla 1979’da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti’ni ‘Çin’i temsil eden meşru siyasi otorite’ olarak tanısa da, Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi bir biçimde sürdürüyor.

Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

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