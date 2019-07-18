ABD: Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracını imha ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran’a ait bir İHA’yı imha ettiğini söyledi.

Trump, katıldığı bir törende, bugün Hürmüz Boğazı’nda USS Boxer gemisinin dahil olduğu bir olayın yaşandığını öne sürdü.

ABD Başkanı, “Boxer, kendisine 1000 deniz mili gibi çok yakın bir mesafade yaklaşan, birden fazla yapılan dur ihtarlarına uymayan, gemi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden bir İran İHA’sına karşı kendisini müdafa etti. İHA hemen imha edildi” diye konuştu.



