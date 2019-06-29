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30.06.2019
Anasayfa DÜNYA ABD ile Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaştı

ABD ile Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaştı

birgun.net birgun.net

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

Çin haber ajansı Şinhua’da yer alan haberde, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Trump ve Şi’nin bir araya geldiği ve iki liderin 1 saatten fazla süren görüşme yaptığı kaydedildi.

Trump ve Şi’nin, ABD ve Çin’i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı belirtildi.

ABD’nin, Çin’e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi.

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Kaynak:AA

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