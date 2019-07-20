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20.07.2019
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“ABD ile İran arasındaki çatışma endişe verici”

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İran arasındaki cepheleşmenin, Rusya sınırları yakınlarında yaşandığını ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceği için endişe verici olduğunu belirtti.

ABD’li yönetmen Oliver Stone’a röportaj veren Putin, “Bu bizi çok endişelendiriyor. Çünkü sınırlarımız yakınlarında yaşanıyor. Bu, İran’la ilgili durumu istikrarsızlaştırabilir, çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz bazı ülkeleri etkileyebilir, çok sayıda yeni sığınmacı dalgasına yol açabilir, küresel ekonomi ve dünya enerji sektörüne büyük zarar verebilir” dedi.

Putin, “ABD ve İran arasında birbirine doğru her türlü hareketi memnuniyetle karşılarız” diye kaydetti.

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