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08.06.2019
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ABD ile S-400 gerginliğinde yeni aşama: F-35 eğitimleri kesildi

ABD ile Türkiye arasında süren S-400 gerginliğinde yeni bir aşamaya geçildi. ABD, ülkede F-35 eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi kararı aldı.

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Türkiye ile S-400 gerginliğinin sürdüğü ABD’nin, ülkede F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.

ABD’nin tepkisine ve yaptırım tehdidine karşın Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü alma yönündeki tavrı, iki ülke arasındaki gerginliği artırıyor. Reuters’in haberine göre ABD, Türk F-35 pilotlarının Amerika’daki eğitimlerine son verecek. Ajans, iki Amerikalı hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde Arizona’daki askeri üsse gelmesi planlanan yeni Türk pilotlarına F-35 pilot eğitimlerinin verilmeyeceğini ifade etti. Adları açıklanmayan ABD’li yetkililer, alınan kararın, hâlen Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde eğitim gören Türk pilotları kapsamadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı ise Türk pilotlarının eğitimine yönelik haberle ilgili açıklama yapmayı reddetti. ABD Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 almasına dair görüşünün değişmediğini ve Ankara’nın bu planını gerçekleştirmesi durumunda F-35 savaş uçaklarını teslim almaması gerektiğini söylemişti.

Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş CNBC, Washington’un Ankara’ya S-400 alımından vazgeçilmesi için Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdığı yönünde bir haber çıkmıştı. Söz konusu süre bu hafta doluyor. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye’ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov ise S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye yapılacak olan teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı. S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, “Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı” dedi.

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