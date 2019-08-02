ABD, INF’den resmi olarak çekildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıkladı.

Pompeo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “2 Şubat 2019’da ABD, Rusya’ya INF’e uyması için 6 ay süre verdi. Rusya bunu reddetti, yani anlaşma bugün sona eriyor. ABD, başkalarının ihlal ettiği bir anlaşmada kalmayacak. Bunun sorumlusu tamamıyla Rusya’dır” iddiasında bulundu.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS’da yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, INF’ın bugün sona erdiğini doğruladığı belirtildi.

İNGİLTERE VE POLONYA, RUSYA’YI SUÇLADI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin INF’den resmi olarak çekilmesiyle ilgi yapılan açıklamalarda Rusya’yı suçladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab mesajında, “Rusya, Avrupa’nın başkentlerini hedef alan, gizlice geliştirdiği ve konuşlandırdığı füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) sonunu getirdi. Uluslararası kuralları küçümseyen tavırları Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Krallık, NATO’nun cevabına tam destek veriyor” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Polonya, tüm müttefiklerle birlikte ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemektedir. Bu tepki, Rusya’nın ihlallerine karşı fazlasıyla anlaşılabilir. Rusya, INF anlaşmasının çökmesinden tek başına sorumludur. Rusya’nın anlaşmaya tam uyumla geri dönme konusundaki isteksizliği ABD’ye başka bir şans bırakmadı” dedi.

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INF ANLAŞMASI

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

