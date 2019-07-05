ABD-İran geriliminde Cebelitarık perdesi

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran’dan Suriye’ye ham petrol taşıdığı öne sürülen bir tankeri Cebelitarık Boğazı’nda durdurdu.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli tankerin Suriye’deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti. Başbakan Fabian Picardo, “Bu rafineri Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarına tabi olan bir kurumun malı” dedi.

İNGİLİZ ORDUSU DEVREDE

İran petrolü taşıdığı sanılan süpertankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirdi. Ardından İspanya Başbakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD’nin İngiltere’den talebi olduğunu söyledi.

MAY müteşekkir

İngiltere Başbakanı Theresa May’den ise Suriye’ye ham petrol taşıyan süpertankerin Cebelitarık tarafından durdurulmasından memnuniyet açıklaması geldi. Açıklamada Cebelitarık’ın icraatının, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydetti.

ABD emretti, cebelitarık yaptı

Reuters haber ajansı bu olayın ABD-İran gerilimini daha da tırmandıracağı değerlendirmesini yaptı. Reuters’a göre deniz nakliyat verileri Grace 1’in İran açıklarında İran petrolü yüklenmiş olduğuna işaret etmesine karşın resmi belgelerde petrolün Irak’tan olduğu yazıyor. Basra Körfezi’nden yola çıkıp Afrika’yı dolandıktan sonra Akdeniz’in ağzı olan Cebelitarık’a geldiğinde el konuldu.

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Reuters haber ajansı, AB yetkililerinin ilk kez 2011’den beri yürürlükte olan yaptırımları ihlâl gerekçesiyle bir tankeri durdurduğuna dikkat çekiyor. İş insanlarına yaptırımlarla ilgili danışmanlık veren hukuk şirketi Pillsbury Winthrop Shaw Pittmaniın ortaklarından Matthew Oresman, “AB ilk kez bu kadar kamuoyuna açık ve saldırgan bir yol izliyor.

NATO üye güçlerinin de dahil olduğunu düşünecek olursak, operasyonun bir şekilde ABD ile koordineli halde yürütüldüğünü düşünüyorum” dedi. Trump’ın geçen yıl çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmişti ve İran’ın ham petrol ticaretine ilişkin yeni yaptırımlar getirmişti. Reuters, bu yaptırımlar nedeniyle ham petrol pazarından dışlanan Tahran’ın alternatif pazar arayışına girmiş olabileceğini kaydediyor.