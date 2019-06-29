“ABD-İran geriliminde önceliğimiz tansiyonun düşmesi”

Fransa Cuhurbaşkanı Macron, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Macron, “Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerin İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını hedeflediğini belirten Macron, İran’ın nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Macron, “Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015’te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor” diye konuştu.