24.8 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa GÜNCEL ABD: İran'a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

birgun.net birgun.net

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait ikinci bir insansız hava aracını düşürmüş olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta USS Boxer amfibik saldırı gemisinin İran’a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıklamış, İran tarafı konuya ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını söylemişti.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, CBS News’e verdiği röportajda, “Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşmüş olabiliriz” dedi.

İsmini açıklamayan bir ABD yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, USS Boxer gemisinin geçen hafta ikinci bir insansız hava aracını düşürdüğünü ancak henüz bunu doğrulamaya çalıştıklarını dile getirdi. Yetkili, “Kesinlikle bir tane düşürdük, belki bir ikinci vardır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı’nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran’a ait bir İHA’yı vurduğunu açıklamıştı.

İran geçen ay bölgede bir Amerikan insansız hava aracını düşürmüştü.

ABD, geçtiğimiz aylarda İran’la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Ortadoğu’ya gönderdiğini bildirmişti. Buna ek olarak dört adet B-52 bombardıman uçağı ve F-22 Raptor’lar Katar’da bulunan El Udeyd Hava Üssü’ne iniş yapmıştı.

Hürmüz Boğazı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,539AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz...
Devamını Oku

’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

birgun.net -
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP'li Alinur...
Devamını Oku

Hakan Atilla Türkiye’ye gönderiliyor

birgun.net -
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilecek.
Devamını Oku

Hasankeyf için çağrı yapıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi...
Devamını Oku

5 ayda 724 bin kişi icralık oldu

birgun.net -
Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için icralık olanların sayısının...
Devamını Oku

ABD Savunma Bakanı belli oldu

birgun.net -
ABD Kongresi, ABD Savunma Bakanlığı'na ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen...
Devamını Oku

Çankırı’da ‘Boris Johnson’ sevinci: ‘Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler’

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden...
Devamını Oku

CHP’li gençlerden hunili eylem

birgun.net -
AYCAN KARADAĞCHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı...
Devamını Oku

Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Türkiye'de son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu...
Devamını Oku

FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar ciro yaptı

birgun.net -
‘#AgeChallenge’ adı altında tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede trend olan, Rus...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi