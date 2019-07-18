ABD İran’a karşı Suudi Arabistan’a yüzlerce asker gönderebilir

İran’la gerilimi tırmandıran Trump yönetiminin yüzlerce askeri Suudi Arabistan’a göndermeye hazırlandığı belirtildi.

CNN’nin iki üst düzey savunma yetkilisine dayandırarak verdiği haberde, ABD’nin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki Prens Sultan Hava Üssü’ne 500 asker göndermesinin beklendiği kaydedildi.

Halen söz konusu havalimanında patriot füzelerinin yerleştirilmesi ve havaalanının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunan küçük bir grup Amerikan askerinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Kaşıkçı cinayetinden sonra gerilen ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine rağmen Trump yönetiminin İran’a karşı böyle bir “önlem” almaya yöneldiği haberde yer aldı.

