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30.07.2019
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ABD kara listeye almıştı: Huawei yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı

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Çin’in telekom devi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış olmasına rağmen yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artırdı.

Huawei’den yapılan açıklamaya göre şirketin 2019’un ilk yarısındaki geliri 401,3 milyar yuan (yaklaşık 58 milyar 300 milyon dolar) oldu. Telekom devinin aynı dönemde kâr oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.

Huawei geçen yıl, Apple’ı geride bırakarak, Samsung’dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu.

Washington daha önce Huawei’nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.

Şirketin Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis.

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