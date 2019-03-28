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28.03.2019
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ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğuna devam kararı

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Casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Topuz’un tutukluluk halinin devamı yönüne karar verilmesini istedi.

Metin Topuz’un avukatı Selman Alibaş, Topuz’un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, “Metin Topuz 1992’de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur.” dedi.

Topuz hakkındaki tüm suçlamaları reddeden avukat Alibaş, tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Topuz’un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 15 Mayıs’a ertelendi.

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