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20.07.2019
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ABD, Körfez’de askeri operasyon geliştirdiğini açıkladı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu’da Sentinel (Nöbetçi) adlı bir askeri operasyon geliştirdiğini açıkladı.

Açıklamada “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ortadoğu’nun Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler ışığında gemi seferlerinin özgürce yapılabilmesini sağlamak adına Ortadoğu sularında gözetim ve güvenliği güçlendirmek için Sentinel Operasyonu adında çok uluslu bir askeri donanma çalışması geliştiriyor. Operasyonun amacı, Basra Körfezi, Hürmüz Körfezi, Bab El Mandeb Boğazı ve Umman Körfezi’nda yaşanan gerilimleri düşürmek, güvenli geçişi sağlamak, ve deniz kuvvetleri istikrarını teşvik etmektir” ifadeleri yer aldı.

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