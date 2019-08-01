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01.08.2019
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ABD medyası: Usame Bin Ladin’in oğlu öldürüldü

birgun.net birgun.net

ABD medyası, Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğünü bildirdi. 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza Bin Ladin’in ölüm haberi henüz Beyaz Saray tarafından doğrulanmadı.

BBC’nin aktardığına göre NBC televizyonu ve New York Times gazetesi Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğünü farklı kaynaklar aracılığı ile doğruladıklarını bildirdi.

New York Times gazetesi, 30 yaşında olduğu düşünülen Bin Ladin’in son iki sene içinde öldürüldüğünü ancak “doğrulamanın zaman aldığını” duyurdu.

ABD, Şubat ayında Hamza Bin Ladin hakkında istihbarat paylaşacak kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

“Küresel terörist” listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta’nın kızı ile evlenmişti.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.

Trump yorum yapmadı

Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkiller, Hamza’nın nerede veya nasıl öldürüldüğüne ilişkin detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump da konu ile ilgili gelen bir soruya, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Beyaz Saray da konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.

New York Times gazetesi, Bin Ladin’in öldürülmesinde “ABD’nin rolü olduğuna” da haberinde yer verdi.

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