23.8 C
Istanbul
18.07.2019
Anasayfa DÜNYA ABD, Meksika sınırına asker gönderecek

ABD, Meksika sınırına asker gönderecek

birgun.net birgun.net

ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak iddiasıyla 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırında güvenliğe destek sağlamak için ABD ordusundan bin 100 personel ve Teksas Ulusal Muhafızları’ndan bin askerin sınıra konuşlandırılacağı bildirildi.

Açıklamada, federal ordu mensuplarının havadan izleme, lojistik ve idari destek gibi görevleri icra edeceği, Ulusal Muhafızlar’ın ise geçici yetişkin göçmen barınma merkezlerinin bulunduğu sınır kasabaları Donna ve Tronillo’da güvenlik konularında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi personeline destek sağlayacağı belirtildi. 

İlave asker sevk etme kararı yeni Savunma Bakan Vekili Richard V. Spencer tarafından onaylandı.

ABD, Meksika sınırında 2 bin 500 federal ordu mensubu ile 2 bin Ulusal Muhafız bulunduruyor. 

İlginizi çekebilir:  Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,471AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD: Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracını imha ettik

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine...
Devamını Oku

ODTÜ’de ağaçlar kesildikten 678 gün sonra ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ yönetiminin anlaşmasının ardından 2017 yılında, ODTÜ ormanındaki...
Devamını Oku

İzmir’de ağaçlandırma alanında yangın

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince...
Devamını Oku

IKBY: Erbil’deki saldırı planlı bir terör saldırısı

birgun.net -
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin...
Devamını Oku

İzmir Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleşti

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği karar alma süreçlerine...
Devamını Oku

Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye,...
Devamını Oku

Trump: Türkiye’ye yaptırım düşünmüyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılması sonrasında...
Devamını Oku

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi

birgun.net -
Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi....
Devamını Oku

Fatih Terim’in cezası onandı

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3...
Devamını Oku

Taksim’de tramvay kablosu koptu, seferler durduruldu

birgun.net -
Taksim-Tünel arası çalışan nostaljik tramvayın kablosu koptu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi