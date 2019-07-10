ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor: 15 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

ABD-Meksika sınırında bekleyen göçmenlere dönük polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Arizona’da gözaltı tesisinde tutulan 15 yaşındaki göçmen bir kızın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) görevlisi tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

NBC News‘e konuşan Honduraslı göçmen çocuk, devlet müfettişlerine, Arizona’nın Yuma ilçesinde bulunan gözaltı tesisinde kaldığı sırada sınır polisleri tarafından taciz edildiğini söyledi.

Trump’ın göçmen politikaları ve gözaltı merkezlerindeki koşullar ABD siyasetinde sık sık tartışılıyor. ABD’nin göçmenlik sistemi Donald Trump’ın göçmenleri sınır dışı edileceğine dair söylemleri yüzünden de eleştiriliyor.

ABD’den Meksika’ya geçmeye çalışırken nehirde boğulan göçmen baba-kızın görüntüleri dünya gündeminde yer bulmuştu.