ABD, Meksika’ya dönük ek gümrük vergilerini durdurdu

ABD’yle Meksika arasında süren göç krizinde yeni bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile göçmenler konusunda anlaşmaya varıldığını, bu nedenle uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı.

Anlaşmaya göre Meksika’nın kendi sınır bölümünde “yasadışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacağı”, ABD’nin de sınır güvenliği tedbirlerini genişleteceği kaydedildi.

İki ülkeden yapılan ortak açıklamada “ABD ile Meksika’nın Latin Amerika ülkelerindeki sosyal ve ekonomik projeleri destekleyerek bu ülkelerdeki potansiyel göçmen adaylarının kendi ülkelerinde kalmalarını sağlamaya yardımcı olacakları maddesinde uzlaşıldığı” belirtildi.

