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12.07.2019
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ABD Savunma Bakanı Vekili Esper’den açıklama: F-35 konusundaki duruşumuz değişmedi

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Fotoğraf: AA

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Rus yapımı S-400’lerin Türkiye’ye teslimatının başlamasının ardından ilk kez açıklama yaptı. 

Reuters’ın Pentagon muhabiri İdrees Ali’nin aktardığı habere göre Esper, F-35 savaş uçakları konusundaki duruşlarının değişmediğini ve günün ilerleyen saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Ankara’yı S-400’lerin alınması halinde Türkiye’nin F-35 programından 31 Temmuz’a kadar çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Hulusi Akar, Esper ile görüştü

DHA’nın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar Esper’e, Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini söyledi.

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