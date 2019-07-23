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23.07.2019
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ABD Senatosu Türkiye’ye yeni yaptırımlar istiyor: AKP’nin umudu Trump

S-400 krizi sürerken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD Başkanı Trump ‘yaptırım olmayacağı’na yönelik sözünü tutmaya çalışıyor” dedi. Trump, Beyaz Saray’da bir grup senatörle Türkiye’ye ilişkin yaptırım kararlarını görüşecek

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ABD ile S-400 Hava Savunma Sistemleri’ne ilişkin kriz sürüyor. ABD Senatosu’ndan Türkiye’ye yönelik ‘Yaptırım’ sesleri yükselirken, AKP, ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20 Zirvesi’nde ‘yaptırım olmayacağı’ şeklindeki sözlerine umut bağlıyor.

Beklentilerinin, Trump’ın CAATSA yaptırımlarını ertelemesi yönünde olduğunu bildiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın verdiği sözü tutmaya çalıştığını iddia etti. “Şu anda İncirlik olsun, Kürecik olsun, diğer konularda olsun biz süreci işletiyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Bize yönelik Amerika’nın çok olumsuz adımları olursa, bizim de Amerika’ya vereceğimiz cevaplar olacaktır” ifadesini kullandı. Öte yandan Trump’ın, bugün Beyaz Saray’da bir grup senatörle bir araya gelerek olası yaptırımları görüşmesi bekleniyor.

Trump yaptırım istemiyor

“ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor” diyen Çavuşoğlu, “Dolayısıyla Türkiye’yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD’nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD’nin iddiası: F-35 ile S400 bir arada olamaz diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Dolayısıyla ABD bu teklifimize yanaşmıyor. Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedikleri halde bazı gerekçeler bahane edilerek teslim edilmediğini belirten Çavuşoğlu, “Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye’nin savunma sisteminde bu lazımdı Trump bunu görüyor. Ortada belirsizlikler var fakat biz S400’ü aldık artık bu net. Bu savunma sistemi durup dururken kullanılacak bir ürün değil. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. S-400’lerin kullanılması için açık olması lazım” şeklinde konuştu.

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Diplomatik kanallar işliyor

Beklentilerinin Trump’ın CAATSA yaptırımlarını ertelemesi yönünde olduğunu bildiren Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız da bu konuda Trump ile görüştü. Türkiye’ye yaptırım tabiki kabul edilebilir değil” diye konuştu. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “F-35 programından çıkarılmadık. Trump Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD’nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Diplomatik kanallarımızı da her açıdan işletiyoruz. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor.”

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