7.1 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa DÜNYA ABD senatosuna, "Türkiye'ye F-35 transferleri durdurulsun" yasa tasarısı sunuldu

ABD senatosuna, “Türkiye’ye F-35 transferleri durdurulsun” yasa tasarısı sunuldu

birgun.net birgun.net

ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunuldu.

“NATO’nun Hava Sahasını Koruma Yasası” başlıklı tasarı Senato’ya, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuldu. 

Tasarı, S-400 hava savunma sistemlerini teslim almayacağı Amerikan hükümetince onaylanana kadar Türkiye’ye herhangi bir F-35 uçağının verilmemesini içeriyor.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla, bu uçaklarla ilgili Türkiye’de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyor. 

Tasarıda, “Başkan, Kongre’ye Türk Hükümetinin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmeyi planlamadığını veya bu yönde bir niyeti olmadığını yazılı bir şekilde tasdik ederse, ilgili sınırlamalara bir muafiyet uygulayabilir.” denildi.

İlginizi çekebilir:  Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

“Transfer” ifadesiyle uçakların ABD’den Türkiye’ye nakledilmesinin kastedildiği belirtilen tasarıdaki, “Söz konusu sınırlama ABD ordusu tarafından kullanılan (Türk) F-35 uçakları için geçerli değildir.” ifadeleri dikkati çekti. 

Tasarıda, Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: 

“Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar. ABD Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı koalisyon operasyonları dahil, ABD Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını kötü etkiler. Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğini önemli ölçüde etkiler. ABDnin savunma sistemleri ve operasyonel kabiliyetlerinin tehlikeye atma riskini önemli ölçüde artırır.”

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’nde konuşlu uçakların Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor. 

Türkiye’nin iki F-35 uçağının daha mülkiyetini gelecek haftalarda alması bekleniyor.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

ABD senatosuna, “Türkiye’ye F-35 transferleri durdurulsun” yasa tasarısı sunuldu

birgun.net -
ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş...
Devamını Oku

İklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler, geçen yıl 62 milyon kişiyi etkiledi

birgun.net -
Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de...
Devamını Oku

Küba ile Google arasında ‘internet altyapısını güçlendirme’ anlaşması

birgun.net -
Google ve Küba hükümeti arasında, ada ülkesinin internet altyapısını güçlendirmeye yönelik bir...
Devamını Oku

Venezuela hükümeti, Guaido’yu kamu görevlerinden men etti

birgun.net -
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eden Juan Guaido, 15 yıl...
Devamını Oku

6 gündür kayıp olan Arda Duman’ın cansız bedeni bulundu

birgun.net -
İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda...
Devamını Oku

Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı

birgun.net -
Denizli'nin Honaz ilçesinde, mermer fabrikasında üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı.
Devamını Oku

İmamoğlu: Gezi Parkı korunmalı, Taksim Meydanı için yeni proje hazırlayacağız

birgun.net -
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi halinde Taksim Meydanı...
Devamını Oku

Bakan Albayrak’tan ‘swap’ açıklaması: Süreç bugünden itibaren normalize oldu

birgun.net -
Bakan Albayrak, NTV canlı yayınına katılarak ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

BM Özel Raportörü: Kaşıkçı cinayeti davası kamuya açılsın

birgun.net -
BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayeti davasının kamuya açılmasını istedi.
Devamını Oku

AKP Genel Başkan Yardımcısı’ndan işsiz gence: Boş boş gezme ya

birgun.net -
Seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi