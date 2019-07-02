ABD Senatosu’ndan Hindistan’a ‘NATO müttefiki’ statüsü

ABD Senatosu, Hindistan’a ‘NATO müttefiki’ statüsü verilmesini öngören tasarıyı onayladı. Tasarıyla birlikte Hindistan’ın İsrail ve Güney Kore’ye benzer statüde olacağı belirtiliyor.

NDTV haberine göre tasarıyla birlikte ABD-Hindistan askeri işbirliğinin artması öngörülürken, tasarının ardından Hint Okyanusu’nda ortak çalışmalar yapılabileceği belirtiliyor.

ABD SİLAH VE TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİMİ ARTACAK

Haberde ABD-Hindistan stratejik ortaklığını geliştirecek kararın zamanlamasının önemli olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda Hindistan-Pakistan arasında yaşanan gerilimde ABD tarafsız kalmış, Çin’se Pakistan tarafına destek vermişti.

ABD yönetimi 2016 yılında Hindistan’ı “Ana Savunma Ortağı” olarak tanımıştı. Bu kararla birlikte Hindistan ABD’den gelişmiş ve kritik teknolojilere sahip silahlar satın alabilmeye başlamıştı. Son alınan kararla birlikte Hindistan’ın ABD teknolojilerine ve silahlarına erişimi artırılmış oldu.