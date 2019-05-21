ABD tehdidin dozunu artırıyor

ABD ve İran arasındaki tansiyon artıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran’a yönelik baskının dozunu arttırdı. Trump, “Eğer İran savaş istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olacaktır. Bir daha asla Amerika’yı tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, “Trump, ‘B takımı’nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran’ı bitiremeyecektir” dedi. Zarif, mesajının sonunda, “Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme” etiketiyle “Saygı göstermeyi dene, işe yarar!” ifadelerini kullandı. İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’i Trump’ın “B Takımı” olarak adlandırıyor.

Irak’ta roketli saldırı

Öte yandan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binaları ve konsoloslukların yer aldığı üst düzeyde korunan Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle önceki gece saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Saldırı ABD’nin geçen hafta “güvenlik tehdidi” gerekçesiyle Bağdat’taki büyükelçiliği ve Erbil’deki konsolosluğunda çalışan resmi personelini ve ABD’li enerji devi Exxon Mobil’in Irak’ta bulunan Batı Kurna petrol sahasındaki personelini tahliye etmesinin ardından geldi. Füzenin ABD tesislerinde herhangi bir zarara yol açmadığını ve saldırıyı üstlenen bir grup olmadığını duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı İran’ı işaret etti. Bakanlık açıklamasında isim vermeden Haşdi Şabi güçlerine işaret edilerek “İran’ın vekili askeri güçlerin bu tür saldırıları gerçekleştirmesi durumunda İran’ı sorumlu tutacağız ve İran’a karşılık vereceğiz. ABD’yi asla tehdit etmeyin” denildi.

***

NE OLMUŞTU?

İran’ın petrol ihracatını sıfırlamak hedefiyle yaptırımlarını artıran ve İran Devrim Muhafızları’nı “terör” listesine alan ABD, Basra Körfezi’ne savaş gemisi ve bombardıman uçakları göndermişti.

İran savaş istemediklerini ancak herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan geçen hafta Yemen’deki Husiler tarafından üstlenilen iki petrol pompa istasyonuna drone saldırısının ve önceki pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri sahilinde iki petrol tankerine “sabotaj” iddiasının ardından Körfez İşbirliği Teşkilatı’nı 30 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü zirveye çağırdı. ABD geçen hafta Irak ve Suriye’deki güçlerini “İran’dan yönelebilecek güvenlik tehditleri” gerekçesiyle üst düzey alarma geçirdi, Irak’taki Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil konsolosluğundaki resmi personelini geri çekti.