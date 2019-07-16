ABD Temsilciler Meclisi’nde yasa tasarısı kabul edildi: Kaşıkçı cinayeti açığa çıkarılsın

Washington Post gazetesi yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olan veya ölüm emrini verenlerin açığa çıkarılmasını talep eden yasa tasarısı 7 hayır oyuna karşı 405 evet oyu ile kabul edildi.

Demokrat vekil Tom Malinowski’nin sunduğu ve “Suudi Arabistan İnsan Hakları ve Sorumluluk Yasası” başlığıyla kabul edilen tasarıda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün söz konusu cinayetin sorumlularını kamuya açık şekilde ifşa etmesinve bu kişilere vize yasağı uygulaması talep ediliyor. Ancak söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda da kabul edilmesinin ise zor olduğu belirtiliyor.

ABD Kongresi daha önce Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumlu olup olmadığının açıkça ortaya konulmasını talep eden bir tasarıyı ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına göndermiş, ancak Trump yasal olarak cevap vermesi gereken 120 günlük sürede Kongreye bu konuda bir bildirim yapmamıştı.