ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini sonlandırdı

Pentagon, Türk pilotlara ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde verilen eğitimin sonlandırıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD’deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi. Andrews, Reuters’a verdiği demeçte, “Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar” dedi. Pentagon Sözcüsü, “Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye’yle yakın çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara’nın Rusya’dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD’nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edilmişti.

Washington yönetimi, S-400’ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.