21.03.2019
Anasayfa DÜNYA "ABD, Türkiye’ye F-35'lerin teslimatı sürecini askıya alabilir"

“ABD, Türkiye’ye F-35’lerin teslimatı sürecini askıya alabilir”

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Reuters haber ajansı, Washington yönetiminin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili süreci dondurmaya hazırlandığını yazdı.

Reuters’a konuşan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı vekili Katie Wheelbarger, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak üzere Moskova ile anlaşmaya varmış olmasının F-35 süreci önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Wheelbarger, “S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı rakibinizin bilgisayarına bağlamazsınız. [Eğer F-35’leri teslim edersek] en basit tanımıyla bunu yapmış oluruz. Bu konuda ciddi olduğumuzu göstermek adına alınabilecek bir dizi karar var” diye konuştu.

Reuters’a konuşan bir diğer ABD’li yetkili ise Eskişehir’de F-35 motorlarının bakımı için kurulan depoya alernatif düşündüklerini ifade etti ve deponun Batı Avrupa’da bir kente taşınması seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi.

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