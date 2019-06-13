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14.06.2019
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ABD, Umman Körfezi’ndeki tanker patlamasından İran’ı sorumlu tuttu

ABD'den Umman Körfezi'ndeki tanker patlamasıyla ilgili, "Saldırıdan İran sorumlu" açıklaması geldi.

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Umman Körfezi’nde bugün meydana gelen patlamayla ilgili ABD’den açıklama geldi.

AFP‘nin geçtiği son dakika bilgisine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi’ndeki tanker patlamasını “saldırı” olarak nitelendirerek arkasında İran’ın olduğunu iddia etti.

Russia Today ise söz konusu Pompeo’nun “Bu saldırı İran Cumhuriyeti’nin, Amerikan müttefiklerine ve menfaatlerine karşı başlattığı saldırı serisinin yalnızca sonuncusu” açıklamasıyla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Marshall Adaları ve Panama bayraklı iki petrol tankeri Umman Körfezi’nde meydana gelen patlamalar sonucu zarar gördü. Ne olduğu hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi sunulmadı. 

Ancak gemilerden bir tanesinin vurulduğu iddia edilmişti. İran da 44 denizciyi  söz konusu tankerlerden kurtardığını belirterek olayın şüphe içerse de patlama olduğunu söylemişti.

İran’dan Umman Körfezi’ndeki patlamayla ilgili açıklama

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