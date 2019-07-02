ABD ve Rusya’da olağandışı hareketlilik: Putin ve Pence’den acil görüşmeler

ABD ve Rusya’nın en üst kademelerinde yaşanan hareketlilik merak uyandırdı.

İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’a acil olarak çağrıldı. Pence’in New Hampshire eyaletine bağlı Manchester kentinde bir programı vardı. İddiaya göre; Pence’in uçağı acil durum gerekçesiyle havada dönerek başkent Washington’a hareket etti.

Pence’in Sözcüsü Alyssa Farah, konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Farah açıklamasında, “Başkan Yardımcısının Washington’da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire’a ziyaretini yeniden planlayacak” ifadesini kullandı. AA’nın aktardığına göre, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkili, “Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil” dedi.

Beyaz Saray, Pence’in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence’in Washington’da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saray’a çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Bu gelişmeyle aynı zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planlanan programını iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu acil toplantıya çağırdı.

İkili arasındaki toplantının Rus denizaltısında çıkan yangın sonrası 14 Rus askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

Toplantıdan edinilen bilgilere göre, Putin denizaltı kazasıyla ilgili soruşturma emri verdi. Nükleer denizaltıda herhangi bir radyasyon sızıntısının yaşanmadığı belirtildi.

AB ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI PLANLIYOR

Avrupa Birliği de bir güvenlik toplantısı gerçekleştirileceği öne sürüldü. Ancak bahsi geçen bazı birimlerin AB içinde bulunmayışı bu iddiaya yönelik kuşku doğuruyor.