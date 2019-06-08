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08.06.2019
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ABD, Venezuela’ya yaptırımları artırıyor

ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın gelire erişimini engellemek için bazı yeni yaptırımları devreye soktu. Rusya’dan ise “İhtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazırız” açıklaması geldi.

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2019 başından beri PDSVA’ya yaptırım uygulayan Washington, Venezuela devlet petrol şirketine yönelik yaptırımları genişletti. Petrol seyreltici maddelerin petrol ithalat ve ihracatından önemli rol oynadığını belirten bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Venezüella’ya ilişkin Genel Lisans 7A, Genel Lisans 8 ve Genel Lisans 13’te Venezüella’ya/Venezüella’dan doğrudan veya dolaylı petrol seyreltici maddeler ithalatını/ihracatını kısıtlayacak şekilde değişiklik yapmıştır” denildi.

Gelirin yüzde 90’ı petrolden

Washington, ocak ayından beri PDVSA’ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlarla şirketin hesaplarına ABD’den para aktarılmasının önü kesildi. Şirketin petrol ihracatı operasyonlarının önemli bir kısmı ABD’deki hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyordu. Venezuela’nın devlet gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası petrol ihracatından geliyor.

Rusya’dan açık çek

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Şetinin, Caracas yönetiminin ihtiyaç duyması halinde Moskova’nın Venezuela’daki askeri uzmanlarının sayısını artırmaya hazır olduğunu söyledi. Şetinin, Venezüella hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin önümüzdeki hafta Norveç’in başkenti Oslo’da yeniden bir araya geleceğini kaydetti. Şetinin, önümüzdeki günlerde Venezuela’ya yeni insani yardım göndereceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD’nin yaptırımlarıyla çökertmeye çalıştığı Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Rusya’nın başkenti Moskova’da bu ay ofis açacak. Ofis açılması için gereken tüm bürokratik işlemlerin tamamlandığını, şu anda Moskova’ya personellerini gönderme aşamasında oldukları biliniyor.

Yeni ambargolar kapıda

Venezuela’da ABD güdümlü sağcı muhalefetin lideri Juan Guadio, 23 Ocak’ta kendini devlet başkanı ilan etmişti. 2018 başkanlık seçimlerinin illegal olduğunu ileri sürmüş ve birçok Avrupa ülkesinin de desteğini almıştı. ABD tarafından desteklenen Meclis Başkanı Juan Guaido, 30 Nisan’da bir grup askerle darbe çağrısı yapmış, ancak başarılı olamamıştı. ABD yaptırımları sebebiyle Venezuela’nın petrol ihracatı Mayıs ayında yüzde 17 düştü. ABD’nin gelecek haftalarda Venezuela’ya daha çok ekonomik ambargo uygulaması başlatması bekleniyor.

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