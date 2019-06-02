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02.06.2019
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ABD vize başvurularında sosyal medya ve e-posta bilgilerini istiyor

ABD'nin vize için başvuranlardan sosyal medya bilgilerini de talep edeceği duyuruldu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz” denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

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