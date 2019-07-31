ABD’de 911 göçmen çocuk ailelerinden ayırıldı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD’de aileleriyle birlikte ülkenin güney sınırına gelen 1000’e yakın göçmen çocuğun ebeveynlerinden ayırıldığını açıkladı.

Independent‘ın haberine göre, ACLU’nun hazırladığı rapor en az 911 çocuğun sınırda ailelerinden ayırıldığını belirtiyor. Rapora göre 5 yaşının altında beş çocuktan biri ailelerinden ayırıldı.

Hükümetin 900’den fazla çocuğun ailelerinden ayırılmasına ilişkin gerekçelendirmeleri arasında, ailelerin cezai davranışları olması ve buna bağlı olarak çocukların güvenliğinden duyulan endişe yer alıyor.

ACLU tarafından hazırlanan raporda, hükümetten bazı göçmenler güney sınırında yasal olarak iltica talep edebilirken neden 900’den fazla çocuğun ailesinden ayırılacağı duruma geldiğinin açıklanmasını istendi.