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12.06.2019
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ABD’de anket: Trump 2020 başkanlık yarışını kaybediyor

ABD'de yapılan anket Trump'ın 2020 seçimlerini kaybedeceğine ilişkin veriler sundu.

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ABD’de yapılan bir araştırma, 2020 seçimlerinin bu hafta yapılması halinde Başkan Donald Trump’ın bir kez daha başkan seçilme şansının çok az olduğunu ortaya koydu. Trump, başta Joe Biden olmak üzere pek çok Demokrat adaya karşı kaybediyor.

Sputnik‘in haberine göre, ABD’de Quinnipiac Üniversitesi tarafından 6-10 Haziran tarihleri arasında 1214 katılımcıyla gerçekleştirilen bir anket, Donald Trump için 2020 seçimlerinde kaybetme olasılığına işaret etti.

Ankette, Demokrat Parti adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden, Trump karşısında 13 puan önde görünüyor. Trump’ın oy oranı yüzde 40 olurken, Biden’ınki ise yüzde 53 oldu.

Üstelik anket Cumhuriyetçi Trump’ın, sadece Biden’a değil diğer Demokrat adaylara karşı da zor durumda olduğunu gösterdi. Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde yüzde 51’e karşı yüzde 42 önde görünüyor. 

Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris 8 puan, Elizabeth Warren 7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise 5’er puan ile Trump’ın önünde yarışı götürüyor.

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