Berat Albayrak karşıladı: Hakan Atilla Türkiye’de

ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın bulunduğu uçak, İstanbul’a indi. Atilla’yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi karşıladı.

Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun.”

ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine ‘Hoş geldin’ diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı’na getirilen Atilla, THY’ye ait “TK-02” sefer sayılı İstanbul Havalimanı’na giden uçakla 19.05’te ABD’den ayrıldı.

Hakan Atilla’yı havalimanından Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

Atilla, 19 Temmuz’da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a gönderilmişti.

Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

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İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.