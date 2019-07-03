ABD’de Cortez, Avrupa’da Carola tüm insanlığa ders veriyor: Kötülük kaybedecek!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat partinin sol kanadından Alexandria Ocasio-Cortez, Meksika sınırından ABD’ye geçmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezini ziyaret etti. Ocasio-Cortez bu gözaltı merkezlerinde şartların çok kötü olduğunu ifade etti ve çalışanların kendisi hakkında yaptığı cinsel içerikli paylaşımları kınayarak ‘kötülük kaybedecek’ dedi.

‘Klozetten su için’

Ocasio-Cortez’in sosyal medya paylaşımlarına göre ziyaret ettiği bir gözaltı merkezinden yetkililer hücrelerde tutulan kadınlara su olmadığını ve klozetten içebileceklerini söyledi. Ocasio-Cortez ayrıca konuştuğu bir göçmenin kendisine psikolojik şiddet uygulandığını, geceleri ışıkların aniden yakıldığını ve göçmelere hakaret edildiğini söylediğini aktardı.

Alexandria Ocasio-Cortez

756 kişiye 4 banyo

Ocasio-Cortez Teksas eyaletinde bulunan göçmen gözaltı merkezini ziyaret ederken NBC de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporu yayımladı. Rapora göre El Paso’daki merkezde 756 göçmen için 4 tane banyo bulunuyor. Rapora göre 35 kişilik bir hücrede 155 kişi tutuluyor ve bu hücrede tek bir tuvalet bulunuyor. Rapor ayrıca kıyafetlerin temizlenmediğini ve göçmenlere kirli kıyafetler verildiğini ortaya çıkardı.

Çalışanlardan taciz

ProPublica aynı gün içinde bahsi geçen gözaltı merkezi çalışanları arasında kurulmuş bir Facebook grubundaki paylaşımları yayımladı. Bu paylaşımlarda çalışanların göçmenlerin durumuyla alay ettiği, hakaretlerde bulunduğu ve Ocasio-Cortez hakkında cinsel paylaşımlarda bulunduğu görülüyor. Yaklaşık 10 bin takipçisi olan grupta, hala görevde olan sınır memurları da yer alıyor. Hala görev yapmakta olan sınır memurlarının da bulunduğu grupta, göçmen ölümlerinin bile alay konusu olabildiği belirtildi. Gruptaki paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Cortez bu paylaşımları kınadı ve ziyareti sırasında çalışanların kendisine fiziksel ve psikolojik olarak tehditkâr davrandığını söyledi.

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Carola Rackete

İnsan hayatı kurtarmak suç değil

Öte yandan, 53 göçmeni kurtaran geminin güvenli bir liman açılması talebi 2 hafta boyunca yanıtsız kalınca kaptan Carola Rackete izinsiz olarak İtalyan kara sularına girmiş ve Lampedusa limanına yanaşmıştı. Bu eylemi nedeniyle gözaltına alınarak ev hapsine konulan Rackete, İtalya ve Avrupa’da şiddetli tartışmaların odağına yerleşti. Kaptanın serbest bırakılması için açılan platformda bir anda 283 bin imza toplandı. Mahkeme masrafları için toplanan bağışlar ise 1.3 milyonu Euro’yu aştı.

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Siyasilerin vicdan yükleri ağır

Mérce’ya yazan düşünür Miklós Tamás, yaşananların Avrupa’nın göç politikasını bütün trajikliğiyle ortaya koyduğunu söylüyor: “Ulusal hükümetlerin ve AB’nin ihmali, Akdeniz’de 18 bin kişinin ölümüne neden oldu. Aslında her üye ülkenin, Avrupa hukukunu ihlal ettiği için AB’den, uluslararası hukuku ihlal ettiği için de Avrupa Konseyi ve BM’den atılması lazım. En gelişmiş uygarlığın bu yüce temsilcilerinin yaptıklarını unutmayalım. Hiçbirini hem de. Korumasız insanları öldürüyor bunlar! Bu katillerin camlarını indirmek için nihayet elinize taş aldığınızda Carola Rackete’yi unutmayın. Rackete iyi yürekli olduğu için tutuklandı.”