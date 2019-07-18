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18.07.2019
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ABD’de göçmen merkezinde oğlu tutulan kadına cinsel saldırı

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ABD’de göçmenlere dönük kötü muamele artarak sürüyor. Bir sınır güvenliği yetkilisinin oğlu gözaltı merkezinde tutulan göçmen kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Göçmen kadının oğlunun ise Teksas, Clint kentinde kendisini taciz eden yetkilinin çalıştığı gözaltı merkezinde olduğu biliniyor.

The Washington Post’un haberine göre, yetkilinin kadına tacizleri, kadının gözaltı merkezindeki oğluyla telefonda konuşmasının ardından başladı. Tacize uğradığı için şikayetçi olan kadın başta bir sınır güvenliği yetkilisinin kendisiyle iletişime geçmesinin ardından oğluyla ilgili daha çok bilgi alabileceğini umduğunu söyledi fakat adamın cinsel saldırısının meydana geldiğini aktardı.

48 yaşındaki göçmen kadın, oğlunun gözaltı merkezindeki durumunu göz önünde bulundurarak adının bilinmesini istemediği aktarıldı. Gümrük ve Sınır Güvenliği’nden bir yetkili göçmen kadının şikayetlerinin alındığını ve bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

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