ABD’de göçmen ölümleri: Bir çocuk daha hayatını kaybetti

ABD’nin Arizona Çölü’nde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından hayatını kaybettiği açıklandı.

Lukeville’nın batısındaki sınır muhafız devriyesi tarafından bulunan Gurupreet Kaur adındaki Hindistan vatandaşı çocuğun hava sıcaklığının 42 dereceye çıktığı çölde güneş çarpmasından etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Orta Amerika’dan yola çıkıp Meksika’dan geçerek ABD’ye geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybetmesi ne yazık ki ilk değil. Arizona’nın güney sınırlarında bu yıl aşırı sıcaklara maruz kalan bir başka göçmen çocuğun daha hayatını kaybettiği biliniyor.

ABD Göçmen Dairesi yetkilileri, binlerce Hindistanlı, Asyalı ve Afrikalı göçmenin Meksika sınırından ABD’ye girmeye çalıştığını söyledi.