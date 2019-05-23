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23.05.2019
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ABD’de hortum felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir günde meydana gelen 33 hortum felaketi sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kansas, Missouri ve Oklahoma gibi eyaletlerinde etkili olan fırtına şiddetlenerek devam ediyor.

Iowa’da evini hortum vuran 74 yaşındaki kadın ile Missouri’de aşırı yağışın yol açtığı trafik kazasında da iki kişi yaşamını yitirdi.

Oklahoma’da da sel sularına kapılan bir kişi de hayatını kaybetti.

Şiddetli fırtınanın gerçekleştiği 4 eyalette sadece Salı günü 33 hortum oluştuğu belirtildi ve evlerini tahliye etmeyenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapıldı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu eyaletlerdeki havalimanlarında, tren seferlerinde ve karayollarında aksamalar yaşanıyor. Bölgede on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı ifade ediliyor.

Yetkililer şiddetli fırtınanın bir süre daha devam edeceğini belirterek halkı uyardı.

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