ABD’de kadınlar kürtaj yasaklarını protesto ediyor

ABD’deki muhafazakar eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından ülke çapında binlerce kişi yasaklara karşı protesto gösterileri düzenledi.

BBC‘nin haberine göre, ülke çapındaki gösterilerde, “Güvenli kürtaj bir insan hakkıdır”, “Kürtaj yasal kalsın” yazılı dövizler taşındı. Washington’da kadın hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme’nin dışında protesto gösterisi düzenledi. Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City’deki Kongre binasının önünde de protesto düzenlendi. Aynı zamanda California eyaletinin West Hollywood şehrinde de kürtaj hakkını savunanlar sokaklardaydı.

Cumhuriyetçi eyaletlerde kabul edilen kürtaj karşıtı yasalar Yüksek Mahkemede temyize götürülüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın atamaları sonucunda muhafazakarların çoğunluğa ulaştığı Yüksek Mahkeme’nin bu temyiz başvurularını geri çevirmesi olası.

1973 TARİHLİ KARAR İSTENİYOR

Kürtaja karşı çıkanların temel amacı, kadına kürtajı anayasal hak kapsamına alan 1973 tarihli kararın geri döndürülmesini sağlamak.

Geçen hafta Alabama eyaletinde, şimdiye kadarki en sert kürtaj karşıtı yasa kabul edildi. Yasa, annenin sağlığının tehdit altında olduğu durumlar dışında kürtajı yasaklıyor. Ensest ilişki ya da tecavüz sonucu hamileliklerde dahi kürtaja izin verilmiyor. Alabama’da yasalaşan düzenleme, tecavüz sonucu hamile kalan bir kadına kürtaj yapan doktorun, tecavüzcüden daha fazla hapis cezası almasına da yol açıyor.

Georgia, Kentucky, Missouri ve Ohio eyaletleri de kürtajı sınırlayan yeni yasalar geçirmek isteyen diğer eyaletler.

Bu yılın başında Yüksek Mahkeme, Louisiana eyaletinde yeni kürtaj kısıtlarının uygulamaya sokulmasına engel olmuştu. Ancak karar ufak bir farkla alınmıştı ve bu yıl yeniden mahkemenin gündemine gelecek.