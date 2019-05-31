ABD’de kadınlardan FBI’a dava: Cinsel taciz, cezalandırma, düşmanca iş ortamı…

ABD’de kadınlar FBI’a karşı cinsel ayrımcılık suçlamasıyla dava açtı. Dava açan 16 kadından 7’si hala FBI çalışanı olarak anılırken güvenlik gerekçesiyle kimlikleri gizlendi.

Davaya gerekçe olarak suçlamalar arasında cinsel taciz, erkek önceliğinin gözetilmesi, kadınların daha fazla ceza alması yer aldı.

Talep edilenler ise cinsiyet eşitliğinin sağlanması, FBI’ın eğitim programlarında düşmanca bir iş ortamı yaratmasından sakınması ve daha fazla kadın eğitmenin görev alması yer aldı.

Ayrıca kurumda 5 kişiden 1’inin kadın ajan olduğu hatırlatıldı.

Konuya ilişkin FBI’dan açıklama geldi. “ABD halkını koruma esası görevimizdir” denilen açıklamada tüm çalışanların değer ve saygı gördüğü ileri sürüldü.